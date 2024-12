Cenone vista palco per chi ha scelto i ristoranti di piazza Pertini. Street food, tavolate e brindisi negli altri locali del centro di Ancona e poi via a ballare sulle note di Natalie Imbruglia e Cristian Marchi. Il Capodanno internazionale ha fatto da richiamo e le attività hanno risposto, rimanendo aperti e contribuendo a un sold out che nel capoluogo non ha precedenti