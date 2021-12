Non si ferma la crescita dei contagi nella nostra regione, nuovo record di positivi anche nell’ultima giornata con 2079 casi rilevati, 836 nelle provincia di Ancona,310 a Macerata, 299 ad Ascoli Piceno, 281 a Fermo, 219 a Pesaro Urbino. L’incidenza su 100mila abitanti schizza così sopra 500, 551,61 per la precisione, aumentando in un solo giorno di ben 65 punti.

Anche oggi altri morti, 6 in totale, 5 uomini e una donna tutti tra i 70 e i 90 anni che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3249.

Restano però pressoché stabili i posti in area medica e in terapia intensiva. 262 i ricoverati totali di cui 220 in area medica e 42 in terapia intensiva per un tasso di occupazione del 16,6% in intensiva e del 22,4% in area medica.