ANCONA – L’assalto armato al furgone portavalori di lunedì scorso in A14 tra i caselli di Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche. Convalidati dal giudice Enrico Pannaggi del tribunale di Macerata gli arresti dei tre componenti del commando arrestati dai carabinieri nella serata di lunedì.



Per Savino Pugliese, 43 anni, e Giuseppe Rubbio, 51, l’udienza si è svolta nel carcere di Montacuto dove i due si trovano attualmente detenuti. Udienza in ospedale a Torrette invece per Savino Costantino, 56 anni, ferito a una gamba durante l’assalto.

Scena muta da parte di tutti e tre davanti al GIP, che ne ha disposto la detenzione in carcere. Anche per Costantino dunque, non appena dimesso dall’ospedale, si apriranno le porte di Montacuto.

I reati contestati a vario titolo sono tentato omicidio, tentata rapina pluriaggravata e concorso in porto di esplosivo e armi da guerra.

Proseguono intanto le indagini per risalire all’identità di tutti i componenti del commando: dalle sette persone inizialmente ipotizzate , il numero sembra essere destinato a salire. I carabinieri del comando provinciale di Macerata stanno lavorando a stretto contatto con i colleghi di Foggia anche sul territorio di Cerignola, da cui provengono tutti e tre i rapinatori già fermati.