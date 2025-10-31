Si è svolto a Bruxelles, nella sede della Camera di Commercio Belgo-Italiana, l’evento “Intelligenza Artificiale per PMI e Pubblica Amministrazione”, promosso da Allez les Marche,l'associazione che riunisce i marchigiani a Bruxelles in collaborazione con Digit@lians e con il sostegno di SVEM.

Esperti, istituzioni e imprese hanno discusso delle opportunità offerte dall’AI Act europeo e del ruolo dell’intelligenza artificiale per la crescita delle piccole e medie imprese e delle pubbliche amministrazioni. L’innovazione parte dai territori e può diventare un modello per tutta l’Europa.

