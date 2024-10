PORTO RECANATI – Un sequestro di 2.400 prodotti contraffatti e insicuri per la salute dei consumatori. È quanto effettuato dalla Guardia di Finanza di Porto Recanati, che è riuscita ad individuare l’importatore in seguito ad accurate indagini. Dopo il via libera della Procura per una perquisizione, i militari sono risaliti una persona di Napoli ed hanno scoperto, nella sua abitazione e nei locali societari, 177mila articoli, di cui 96.100 risultati falsi (maschere, giocattoli e carte da gioco) e 80.900 articoli sprovvisti di marchio di conformità europea (peluche, portachiavi e carte da gioco).

L’amministratore unico è stato denunciato a piede libero per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, oltre che per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. I prodotti fake sono stati sequestrati.