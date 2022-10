Nella nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino guineano classe ‘93, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Erano le ore 22 quando i militari sono stati chiamati per intervenire nell’abitazione ove l’arrestato viveva insieme alla moglie, gambiana di 45 anni, vittima da molto tempo di maltrattamenti.

All’arrivo i Carabinieri hanno trovato la vittima palesemente impaurita e sotto shock. Quest’ultima è stata subito trasportata in pronto soccorso per le cure derivanti dalle lesioni subite. D’intesa con la Procura invece, il Guineano – al termine degli accertamenti di rito – è stato associato presso il carcere di Montacuto, in attesa della convalida.