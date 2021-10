Orrore nel Maceratese: a fuoco una coperta elettrica, muore un’anziana.

La povera donna e’ morta questa mattina per le fiamme che hanno avvolto la sua camera da letto e, con ogni probabilita’, innescate da una coperta elettrica. La tragedia si e’ verificata questa mattina in un appartamento a Santa Maria in Metenano: sono stati alcuni parenti a dare l’allarme intorno alle 8 e anche i primi a soccorrere l’anziana.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 per la donna non c’e’ stato nulla da fare; due dei familiari intervenuti, invece, sono stati accompagnati in ospedale per controlli.

(immagine Tirreno)