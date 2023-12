Osimo – Domani, venerdì 1 settembre 2023, l’associazione Culturale per le Rievocazioni Storiche di Apecchio insieme all’associazione Miti dello Sport, sarà ad Osimo per un evento dal titolo “Una giornata alla Lega del filo d’oro – donare un sorriso”.

Le due associazioni visiteranno la nuova struttura inaugurata a marzo 2023 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed entreranno nei laboratori per interagire con gli ospiti.

La mattinata si aprirà con un Convegno sull’impegno sociale, sulla solidarietà e sul sostegno alle persone “speciali”

Interverranno:il presidente della Lega del Filo d’Oro, Rossano Bartoli, le istituzioni regionali con il Consigliere Giacomo Rossi, la presidente A.Cu.R.S.A. Alessandra Pazzaglia, il presidente dei Miti dello Sport Valerio Vermiglio per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione e vicinanza.

Tra i tanti nomi, Bruno Mascarenhas, Emanuele Blandamura, Antonio Di Natale, Oreste Fuga e Giovanni Letizia porteranno la loro testimonianza di come lo sport possa essere un veicolo per l’inclusione.

Antonella Biscardi, giornalista e autrice televisiva, figlia del giornalista Aldo, sarà in collegamento dal Brasile per abbracciare virtualmente gli ospiti della struttura

Al termine della conferenza, le 2 associazioni doneranno dispositivi, libri e valigette sensoriali alla Lega.

“Una giornata davvero speciale”, conclude Alessandra Pazzaglia, “un segnale a testimoniare che tutti insieme si può fare tanto”.