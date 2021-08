ANCONA – Il centro vaccinale ad Ancona si sposta dall’ex Palarossini al Centro Sportivo Paolinelli, dove era stato inizialmente allestito all’avvio della campagna vaccinale anti-Covid. Fa sapere la direzione dell’Area Vasta 2 “:Domani, 1 settembre, riprenderà l’attività del Punto Vaccinale di Popolazione (PVP) al Centro Sportivo PAOLINELLI – Ancona con il seguente orario: ore 8.00 – 13.00 tutte le mattine dal lunedì al sabato (domenica chiuso).

Per dare lo sprint alle vaccinazioni, inoltre, come in altri comuni delle Marche, dopo l’esperienza delle scorse settimane in Piazza Cavour, domani si replica anche al Piano S. Lazzaro. Il Comune di Ancona, collabora con la campagna vaccinale di Asur Area vasta 2 fornendo gli arredi e la logistica. I vaccini saranno effettuati nel parcheggio di Piazza d’Armi area ex tamponi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 di mercoledì 1° Settembre per la tappa del camper vaccinale con l’equipe medica dell’Area Vasta 2.

Qui sarà possibile effettuare la vaccinazione anti Covid senza prenotazione.

Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso e di somministrazione si può consultare l’apposita sezione del sito di Asur

https://www.asur.marche.it/web/portal/-/camper-vaccinali-nelle-marc-2