Afghanistan, Loreto pronta ad accogliere i profughi. Pieroni: “Vicini a chi soffre”.

Il Comune di Loreto ha individuato oggi in accordo con la Prefettura di Ancona le strutture ricettive per ospitare nel medio termine i profughi afghani, soprattutto donne e bambini. In particolare, la città mariana mette a disposizione lo stabile delle ex Suore Orsoline, situato in via Montereale Vecchio, oltre ad almeno altre due o tre strutture ancora in via di definizione.

Il sindaco di Loreto Moreno Pieroni era stato tra i primi in Italia a dare la disponibilità per corridoi umanitari per i civili in fuga dall’Afghanistan, in nome di una vocazione all’accoglienza prerogativa della cittadina sede di uno dei principali Santuari mariani della cristianità.



“Questo nostro impegno vuole essere un segnale di vicinanza a chi in questo momento sta soffrendo – spiega Pieroni -. Loreto è da sempre una città dell’accoglienza, al di là del credo religioso, e in questo frangente non poteva restare a guardare.

Abbiamo dato il via concreto a quella che quindici giorni fa era stata la nostra proposta di solidarietà e siamo pronti ad andare avanti in accordo con le realtà del territorio”.

Il numero effettivo delle persone che troveranno accoglienza a Loreto non è ancora stato determinato: sarà concordato tra la Prefettura e il Comune, fa sapere l’amministrazione, tenendo conto dei parametri decisionali di solito usati in questi casi, quali ad esempio le caratteristiche demografiche del centro ospitante.