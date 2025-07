Di Matteo Ricci, candidato alla presidenza delle Marche, “abbiamo apprezzato che non si sia urlato contro una giustizia a orologeria e che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Se hai un incarico pubblico, il primo dovere è la massima trasparenza. Abbiamo apprezzato che abbia risposto con la massima puntualità e trasparenza. Lasciamo che la procura faccia il suo corso”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del Movimento, a Roma. Ricci è stato ascoltato ieri dai pm nell’ambito di una inchiesta in cui è indagato.

Il sostegno a Matteo Ricci ” è allo stato dei fatti e degli elementi. Se dovessero cambiare questi elementi, e ci fossero fatti sopravvenuti, ne trarremo le conseguenze, li valuteremo”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del Movimento, a Roma.

“Chiederemo a Ricci, anche negli affidamenti diretti, una pubblicazione preventiva” degli appalti “sul sito della regione, per garantire la massima trasparenza e un codice etico che possa prevenire conflitti di interessi. Anche per contrastare norme che sono state introdotte da questo governo”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del Movimento, a Roma, sul candidato alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci.