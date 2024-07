ANCONA – E’ previsto per la tarda mattinata di sabato l’arrivo nel porto di Ancona della nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee. A bordo della barca di ricerca e soccorso 196 naufraghi soccorsi in acque libiche nei giorni scorsi.



Domani mattina alle 10 in Prefettura ad Ancona è prevista la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza sull’organizzazione e sull’accoglienza dei migranti.

La maggior parte, un centinaio, dovrebbe essere trasferiti in Piemonte, 36 andranno in Abruzzo, mentre 50 resteranno nelle Marche così come i nome minori non accompagnati.