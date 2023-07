TRECASTELLI – Tragico schianto questa mattina in via San Bartolo, costato la vita ad un 44enne di Corinaldo. L’uomo era in sella ad una moto finita contro un mezzo agricolo. È accaduto poco prima delle 8.

I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. E’ stato invece trasferito a Torrette il passeggero della moto. Non è in pericolo di vita. Sul posto il 118, intervenuto anche con l’eliambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione dei Comuni.