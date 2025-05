VISSO – Schianto mortale tra un’auto e una moto poco prima delle ore 14:00 a Visso. A causa dell’impatto, il motociclista, un uomo di circa 60 anni, è stato sbalzato in una scarpata. Sul posto i vigili del fuoco che con tecniche SAF hanno recuperato il centauro, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.