MACERATA – All’ingresso di un istituto scolastico a Macerata, un uomo in evidente stato di alterazione simulava con le mani il gesto di sparare colpi di pistola ai presente e i passanti mentre alcuni genitori attendevano l’uscita dei figli da scuola. Dopo la segnalazione, sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata.

I militari hanno invitato l’uomo ad allontanarsi dallo spazio antistante l’istituto scolastico ma questi, non solo non ha aderito, ma si è denudato alla presenza dei minori e si è scagliato contro i militari, spintonandoli e tentando di colpirli con dei calci. E’ stato quindi bloccato dai militari e consegnato ai sanitari del 118, nel frattempo sopraggiunti sul luogo, per le cure del caso, considerato il suo forte stato di agitazione. L’uomo è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.