PESARO – Muore schiacciato dall’albero che stava tagliando, la tragedia si è consumata stamattina alle 11.30 lungo la strada Panoramica Adriatica nel Parco del San Bartolo. A perdere la vita un uomo di circa 50 anni. Il cadavere sarebbe stato scoperto da un passante.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava eseguendo delle operazioni di potatura su una quercia quando, per cause in fase di accertamento, il tronco lo ha travolto non lasciandogli scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma i tentativi di salvarlo sono risultati vani. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di zona per accertare la dinamica.