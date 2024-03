CORRIDONIA – Giorno di festa segnato dal dramma a Corridonia dove un uomo di 85 anni ha ucciso la moglie con alcuni colpi di fucile e poi ha rivolto verso di sé l’arma per farla finita. Ma non c’è riuscito: è stato portato all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove versa in gravissime condizioni. Una coppia molto legata, dicono i vicini. Ma nell’ultimo periodo la donna, Paola Romagnoli, ottantenne, soffriva molto a causa di una patologia degenerativa. Un dolore insostenibile, per entrambi. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Corridonia e Mogliano, nucleo operativo compagnia di Macerata, nucleo investigativo comando provinciale di Macerata e Sis di Ancona.