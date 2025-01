"L'elogio dell'errore purché capito" per spronare i giovani "a non aver paura di sbagliare". Contenuto della Lectio Magistralis dell'amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna, presente stamattina all'inaugurazione del 519esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Le persone al centro, la sfida dell'apprendimento, l'approccio al cambiamento. Asset strategici per l'evoluzione organizzativa di un'Istituzione che, anche grazie alla rafforzata integrazione tra atenei e territorio, lavora per creare valore condiviso. È stato il magnifico rettore Giorgio Calcagnini a disegnare il futuro dell'Uniurb. In aula magna numerose autorità.

Di seguito gli orari delle messe in onda dello speciale realizzato da èTV Marche:

èTV Marche – Canale 12

Lunedì. 3 febbraio H 13:10

Martedì. 4 febbraio H 19:45

Venerdì. 7 febbraio H 14:10

èTV+ – Canale 17

Giovedì. 6 febbraio h 20:30

Sabato. 8 febbraio h 12:35