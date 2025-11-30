ANCONA – Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 20.30 di ieri sera, nella zona dell’ex ospedale Umberto I di Ancona, per soccorrere un ragazzo che, per cause ancora in fase di ricostruzione, è caduto da un’altezza di circa otto metri. L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni amici. Le attività sono risultate particolarmente complesse, in quanto la squadra Vvf ha operato in una zona impervia e non facilmente accessibile. Il giovane è stato raggiunto e stabilizzato, per consentire poi il recupero con le manovre speleo alpino fluviali. L’operazione è stata gestita in collaborazione con il personale del 118, che ha poi provveduto a trasferirlo al pronto soccorso di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.