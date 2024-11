ANCONA – Ha omesso il versamento delle ritenute certificate per il 2013, violando gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria.

Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona, hanno eseguito un provvedimento emesso dal tribunale dorico che ha disposto la confisca di beni di proprietà di un imprenditore destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna per reati tributari, per un valore complessivo di 250mila euro.

Successivamente all’emissione della sentenza con cui è stata disposta la confisca, sono stati delegati approfondimenti investigativi alla Compagnia di Falconara per ricostruire la capacità patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore in modo da individuare eventuali beni per soddisfare l’obbligazione tributaria inadempiuta. Gli accertamenti hanno consentito di individuare e confiscare 3 immobili e svariati terreni in provincia di Ancona (prevalentemente nel comune di Falconara) e Pesaro Urbino, complessivamente di 10.000 mq riuscendo così a mettere al sicuro il credito vantato dal Fisco.

Una parte degli immobili in questione erano già stati sottoposti a sequestro preventivo dai finanzieri della Compagnia. Il provvedimento emesso dal tribunale, garantisce il recupero delle somme illecitamente sottratte allo Stato, e di conseguenza, ai cittadini.