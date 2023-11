Giovani pronti a creare un bosco da zero, in cambio di una… felpa; una croce da rimettere al suo posto, sulla cima di un’antica collina sacra ai monaci, dopo che il vento l’aveva abbattuta. Sono le nuove sfide che Luca Paolorossi, imprenditore marchigiano nel settore della moda, lancia dalla sua Filottrano.

“Questa è una terra che amo e che vorrei sempre più bella, attrattiva, curata. Per questo ho deciso di piantare un bosco nelle campagne marchigiane, il “Bioparco delle Mani” e restituire al Colle Monte Pomarolo la sua antica Croce, frutto di una tradizione cattolica secolare. Con il progetto “Paolorossi please” distribuiamo felpe personalizzate in cambio di un albero. Il ricavato di ogni capo diventerà una pianta personalizzata, con il nome e cognome del donatore”. A capo del progetto suo figlio Pietro: “Il progetto del bioparco lo porto avanti con un gruppo di miei amici: siamo cresciuti insieme e vogliamo fare qualcosa di buono per il nostro territorio”. La conferma da Edoardo Andreoni: “Quando Pietro mi ha coinvolto ho detto subito sì. Non è vero che noi ragazzi siamo distratti e superficiali. Ci sta a cuore il nostro futuro e quello del Pianeta”.

Dal parco alla… croce. “L’8 Dicembre – aggiunge Paolorossi ai microfoni di èTV – restituiremo con una cerimonia solenne al Colle Monte Pomarolo la sua antica Croce, frutto di una tradizione cattolica secolare. I miei antenati contadini erano devoti a questi luoghi, qui il silenzio urla la bellezza delle Marche, e noi dobbiamo preservarla”.

