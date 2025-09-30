ANCONA – Freddo in arrivo sulle Marche, con temporali e nevicate sugli Appennini, scendendo fino a quota 1500 metri. Il peggioramento meteo è atteso da mercoledì primo ottobre, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali, valida per l’intera giornata sulla fascia costiera e collinare delle Marche. Si attende un calo termico, con le massime che nelle principali località delle Marche oscilleranno tra i 15 e i 17°, mentre le minime potranno abbassarsi a 10° anche in località di fondovalle, come ad esempio Jesi, o a 11° in città del litorale come Pesaro, Senigallia e Porto Sant’Elpidio. Minime in ulteriore ribasso nella giornata di giovedì 2 ottobre.



