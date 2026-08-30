SASSARI – Aveva raggiunto la Sardegna, inseguendo la sua grande passione rossoblu. Ma ieri pomeriggio, mentre stava ritirando l’accredito fuori dallo stadio di Sassari per la sfida tra Torres e Samb, è sopraggiunto quel malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. San Benedetto del Tronto piange l’improvvisa scomparsa di Pierluigi Bollettini, 66 anni, storico giornalista e cameraman di Vera Tv. Per tutti era “Gigi”. Tra le altre esperienze, quella insieme al figlio nella Gazzetta Rossoblu ma era stato legato anche all’Altra Radio. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, per Bollettini non c’è stato nulla da fare. Volto noto dell’informazione locale, ha raccontato per decenni lo sport e le vicende della comunità sambenedettese. Profondo cordoglio e tanti messaggi di solidarietà, in queste ore, stanno raggiungendo la famiglia.