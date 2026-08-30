ANCONA – Si è intrufolato in un’abitazione privata della zona di Brecce Bianche (Ancona), danneggiando il portone d’ingresso, per poi accomodarsi come se nulla fosse sul divano. Sono stati i proprietari, quando rincasati intorno alla mezzanotte e trenta passata, a segnalare l’accaduto alla Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti, in effetti, è stata riscontrata la presenza di un uomo, estraneo, nel soggiorno. Lo hanno sorpreso in stato di alterazione. Dunque è stato accompagnato fuori dall’appartamento e, successivamente, condotto negli uffici della Questura. Si tratta di un trentenne di origini tunisine, che ha affermato di aver bevuto alcune birre e di aver confuso l’ingresso dell’abitazione, ritenendo erroneamente di essere entrato in quella in cui è domiciliato. Con un dettaglio, però: non è stato in grado di fornirne l’indirizzo. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà per la violazione di domicilio aggravata.