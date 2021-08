Ancona. Tiene l’amica per mano: aggredita in pieno Centro.

Si segue la pista del pestaggio omofobo per chiarire i contorni dell’aggressione subita da una ragazzina da parte di un 14enne. A far scattare la violenza sarebbe stato il fatto che l’aggredita tenesse per mano un’amica. Pare non fosse la prima volta che il presunto autore della violenza prendesse la giovane di mira, ma sabato il 14enne sarebbe andato oltre, arrivando all’aggressione fisica avvenuta in corso Garibaldi, in pieno pomeriggio e sotto gli occhi di diversi testimoni.

Stando agli elementi raccolti subito dopo i fatti risulterebbe che il minore, di origine africana, aveva già aggredito verbalmente la 16enne in una precedente occasione. Sabato le loro strade dei due si sono di nuovo incrociate e lui, riconoscendola, l’avrebbe nuovamente offesa per il suo orientamento sessuale. Questa volta lei gli avrebbe risposto difendendo la sua libertà ma lui avrebbe reagito in modo sconsiderato, fino a sferrare un pugno al volto della povera ragazza.

I Carabinieri stanno vagliando numerose ricostruzioni, tra cui quella di un testimone oculare.