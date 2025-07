PESARO – E’ arrivato in auto poco dopo le 10.35 alla Caserma del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, l’ex sindaco Matteo Ricci, ora candidato presidente di Regione, per l’interrogatorio davanti alla pm Maria Letizia Fucci nell’ambito dell’indagine per concorso in corruzione in relazione ad affidamenti del Comune tra il 2019 e il 2024. Ricci, sorridente ha salutato dall’interno con la mano i cronisti e poi è entrato con l’auto da un ingresso laterale direttamente nei garage della caserma.