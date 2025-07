ANCONA – Una vasca di laminazione per evitare nuovi allagamenti e danni a Marcelli di Numana (Ancona). La società che gestisce il servizio idrico del Comune della riviera del Conero, Acquaambiente Marche, rende noto che il cda ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento da 3,4 milioni di euro al fine di mitigare gli allagamenti nella frazione. L’ultimo dei quali, che danneggiò attività economiche e abitazioni private, avvenne a settembre del 2024.



L’intervento, secondo Acquaambiente Marche, rientra in un progetto più complessivo dal costo di 12,7 milioni: sono in corso colloqui tra l’azienda e la Regione Marche al fine di reperire le risorse necessarie. La vasca di laminazione – il progetto è stato redatto dallo studio di ingegneria idraulica e ambientale Sps di Milano – dovrebbe essere realizzata sotto il parcheggio di via Venezia, vicino all’impianto di sollevamento delle acque reflue che si collegano ai collettori diretti al depuratore di Villa Poticcio. La vasca sarà un invaso artificiale interrato che servirà a raccogliere temporaneamente le acque piovane in eccesso durante gli eventi meteorologici intensi, rilasciandole poi gradualmente nel collettore fognario diretto al depuratore al fine di prevenire esondazioni e allagamenti.

“Consapevoli delle criticità emerse a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di Numana. – afferma il presidente di Acquambiente Marche, Massimo Palazzesi – ci siamo da subito adoperati per trovare una soluzione che si spera possa essere definitiva. Era doveroso come multiutility impegnata nella gestione del ciclo idrico integrato fornire una risposta esaustiva alla cittadinanza. Sono certo che grazie al dialogo instaurato con la Regione potremo individuare le risorse necessarie per partire al più presto con questo primo stralcio”.