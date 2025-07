MAROTTA – Quattro persone sono state arrestate in flagranza di reato per il furto con scasso relativo ad un bancomat in piazza dell’Unificazione, a Marotta, frazione di Mondolfo (Pesaro Urbino). I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ancona e della compagnia di Jesi (Ancona) erano da tempo impegnati nel contrasto ai furti agli sportelli automatici della provincia di Ancona dopo i numerosi episodi registrati soprattutto nelle notti di martedì e del fine settimana.



I miltari si sono imbattuti in un’auto sospetta, già segnalata per modello e colore, con quattro uomini a bordo. Ne è nato un pedinamento fino alla località balneare di Marotta che ha dato i suoi frutti: le pattuglie erano praticamente pronte per intervenire quando c’è stata un’esplosione in piazza dell’Unificazione; l’auto sospetta è stata notata in una via laterale. Poco dopo i malviventi sono fuggiti con il denaro, oltre 22 mila euro, verso un sottopasso ferroviario. La fuga però è stata breve: i quattro, provenienti dalla Vallesina e già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati.



Durante l’inseguimento, sono stati abbandonati numerosi arnesi da scasso, la borsa contenente le banconote del bancomat e una marmotta esplosiva, già pronta all’uso, di quelle utilizzate per far saltare gli Atm. Nell’auto abbandonata c’era una terza marmotta, oltre ad un secchio con decine di chiodi a quattro punte da utilizzare per bloccare eventuali inseguitori in caso di fuga in auto. Con le perquisizioni personali è stata trovata anche una pistola carica e funzionante. I quattro sono finiti in carcere a Pesaro e Ancona.