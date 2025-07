Prosegue bene, anzi meglio del previsto la campagna abbonamenti dell’Ascoli, che ha quasi toccato quota tremila tessere. La squadra sta ultimando il ritiro di Cascia, per proseguire con gli allenamenti al Picchio Village.

Attorno alla squadra si respira un clima nuovo. Anche gli Ultras 1898 hanno chiamato a raccolta la tifoseria, attraverso Facebook: «Dopo l’esordio di domenica scorsa a Cascia contro la Sangiustese dove abbiamo lanciato un primo segnale di presenza e attaccamento, è il momento di dare continuità e costruire insieme un nuovo clima intorno alla squadra della città. Azzeriamo le scorie degli ultimi anni e ripartiamo da ciò che conta davvero: unità, orgoglio e identità». Poi l’appello: «Sabato 2 agosto triangolare di Sant’Egidio in cui chiediamo a tutti di essere presenti. Un’occasione per ritrovarci per stare insieme, per far sentire che l’Ascoli non è mai sola. Mercoledì 6 agosto accoglienza al Picchio Village per Ascoli-Maceratese. Facciamoci trovare pronti con calore e passione per la prima uscita in casa, diamo energia alla squadra, facciamole sentire che dietro ci sono ascolani veri, una storia da difendere e un’ identità che non muore mai».

Prima gara ufficiale: la Coppa Italia contro la Pianese, prevista per il 24 di Agosto. Le tessere di abbonamento si potranno sottoscrivere fino a quella data.