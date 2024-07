MACERATA – In merito all’incendio sviluppatosi ieri in un’azienda a Piediripa di Macerata, “durante tutta la notte sono proseguite le operazioni di spegnimento e l’area è costantemente presidiata dai vigili del fuoco e dalla Polizia locale. Le operazioni di monitoraggio e di messa in sicurezza della zona continueranno e, nella serata di ieri, i tecnici dell’Arpam hanno effettuato tutti i rilievi del caso”. Lo ha fatto sapere in una nota il Comune.

Complessivamente sono state evacuate 9 persone ed è stato isolato il perimetro relativo alla zona interessata dall’incendio. La viabilità è stata ripristinata e tutte le attività commerciali sono state riaperte.