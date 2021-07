ANCONA – Altri 151 nuovi positivi al Covid nelle Marche e nelle ultime 24 ore si è registrato un ulteriore paziente in intensiva e un aumento di un ricovero negli altri reparti. Nessun decesso neanche oggi.

Il contagio

Altri 151 nuovi positivi al Covid nelle Marche. Sul fronte contagi resta caldo il nord e il centro della Regione: è stata la provincia di Pesaro-Urbino quella con più contagi (48), seguita da Macerata (45), Ancona (24), Ascoli Piceno (12) e Fermo (11). Sono 11 i contagiati provenienti da fuori regione. Risale di poco sopra il 10% (10.4%) il tasso di positività su 1446 tamponi molecolari analizzati. Nel percorso Antigenico 25 nuovi casi su 534 test (positività al 4.68%). Sale leggermente anche l’incidenza che si attesta a 48,48 (ieri 45,49 ) casi su 100mila abitanti, a un passo dalla soglia di 50, che prima della revisione dei requisiti sanciva il passaggio alla zona gialla.

Dei 151 nuovi positivi sono 25 i sintomatici, 41 frutto di contatti domestici, 38 di contatti stretti con positivi, 9 per contatti in ambiente di vita/socialità e 4 in ambito lavorativo. Per 30 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

I ricoveri

C’è un quinto paziente nei reparti di terapia intensiva degli ospedali delle Marche. Lieve aumento dei ricoverati (26, +1). Salgono quelli nei reparti non intensivi (19, +2), diminuiscono quelli in semi intensiva (2, -2). Nessun paziente in attesa nei Pronto Soccorso. Il totale di dimessi/guariti sale a 100.497 (+65).

Le vittime

Nessun decesso neanche oggi (l’ultimo lutto risale a martedì della settimana scorsa quando era morta una donna di 92 anni a Fermo). Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne.