ANCONA – Dopo i concerti di Zucchero e dei Pinguini tattici nucleari lo stadio Del Conero di Ancona ospiterà l’esibizione di Ultimo il 2 luglio. L’apertura dei cancelli sarà alle 15.30 e il Comune fa sapere che sin dalle prime ore del pomeriggio ci saranno modifiche alla viabilità e percorsi dedicati per raggiungere lo stadio.

La circolazione delle auto sarà interdetta in un’area che va dallo svincolo dell’Asse sotto il cimitero Tavernelle fino all’Arco degli Angeli e l’area Filonzi-Flavia. La zona verrà monitorata e il traffico sarà ammesso solo per alcune categorie di veicoli e nel limite dei posti disponili: persone con disabilità che saranno collocate nell’area parcheggio ospiti dove troveranno posto anche i bus turistici; taxi e quote rosa saranno nello spicchio della sosta destinata alle auto delle Poste. Per coloro che sceglieranno di raggiungere lo stadio con i mezzi a due ruote è stata allestita un’ampia area di parcheggio a ridosso del Del Conero.

Saranno quattro le linee delle navette con le quali sarà possibile raggiungere lo stadio. La linea blu partirà dalla stazione centrale, con corse ogni 7 minuti dalle 15 fino all’inizio del concerto. Quella rossa partirà dal parcheggio San Giacomo della Marca con corse ogni 8 minuti dalle 15.10 alle 20.55. La verde condurrà gli spettatoti dal liceo Galilei al Del Conero, con corse ogni 8 minuti dalle 15.10 alle 21.02 e infine la linea gialla che non raggiungerà lo stadio, ma che raccoglierà gli automobilisti che parcheggiano alla Baraccola nelle aree di sosta indicate e li porterà al cinema Giometti, a circa un chilometro dal concerto.