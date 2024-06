MARZOCCA- Terribile schianto nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 16 a Marzocca, all’altezza del sottopasso al confine con la frazione di Ciarnin. Per motivi ancora in fase di accertamento, una Jeep si è scontrata con uno scooter che, dopo l’impatto, è finito fuori strada. Ferito gravemente ma cosciente lo scooterista, che è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. L’incidente ha creato lunghe code sulla Statale.