FABRIANO – Schianto mortale sulla Strada statale 76 “della Val D’Esino”, in direzione nord, nel Comune di Fabriano un furgone si è scontrato con un autoarticolato: nell’impatto è deceduto il conducente del primo mezzo, un 42enne umbro.

L’incidente è avvenuto al chilometro 17+500 e, per assicurare i soccorsi e le operazione di messa in sicurezza della sede stradale, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione nord, nel Comune di Fabriano.

Le cause dell’impatto sono in fase di accertamento: secondo una prima ricostruzione il furgone sarebbe finito sotto il tir.

Il flusso dei veicoli viene deviato intanto sulla viabilità provinciale. Sul posto presenti, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, le squadre Anas, i carabinieri del Comando stazione di Fabriano e del nucleo Radiomobile, oltre a un’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.