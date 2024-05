Paura e sangue questa notte poco prima dell'alba a Porto Sant'Elpidio. Tutto è successo intorno alle 4 nella centralissima Piazza Garibaldi.

Un uomo seduto nei tavoli esterne di un fast food sarebbe stato accerchiato e aggredito da 3 giovani nordafricani. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stata prima una discussione, poi una collutazione finita in rissa. A un certo punto qualcuno avrebbe estratto un coltello ferendo gravemente uno dei giovani. Il ragazzo, classe 2006, è stato ferito a un gluteo, al fianco e all'addome: il giovane, andato in arresto cardiaco, è stato trasportato prima al pronto soccorso di Civitanova Marche poi in eliambulanza all'ospedale regionale di torrette in condizioni gravissime, il ragazzo è ricoverato in Terapia Intensiva, la prognosi è riservata.

Feriti anche altri due giovani, ma in modo non grave, entrambi portati in ospedale. La quarta persona coinvolta nella rissa è stata invece fermata dagli agenti della Polizia di stato accorsi sul posto insieme ai sanitari.

Tutte da accertare le cause della rissa, forse una parola di troppo, dovuta all'alcool, o forse uno scontro premeditato, magari un regolamento di conti legato allo spaccio di droga, sempre più diffuso nella zona. Certo è che, dicono i cittadini, non è la prima volta che avvemgono episodi del genere: due giorni fa un'altra rissa solo con conseguenze meno gravi.

Tutti identificati dalla polizia gli autori di quest'ultimo episodio: si tratta di quattro nordafricani, uno di Porto Sant'Elpidio, gli altri tre arrivano invece da Lido Tre Archi.