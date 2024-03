ANCONA – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi ad Ancona, in via Castellano, nei pressi del bivio per Montacuto.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13,45 per lo scontro frontale tra un furgone ed uno scooter. Ad avere la peggio il giovane conducente dello scooter, rimasto bloccato con una gamba sotto al mezzo pesante

Il ragazzo è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato poi in eliambulanza in codice rosso all’Ospedale di Torrette. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Nessuna conseguenza invece per il conducente del furgone.