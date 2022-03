ANCONA – L’autobus si schianta contro il muro della sede della Banca D’Italia: caos in pieno centro ad Ancona nel tardo pomeriggio, all’incrocio tra via 29 Settembre e Corso Stamira.

Da quanto si apprende c’erano alcuni passeggeri all’interno: due sono rimasti lievemente feriti e sono stati portati all’Ospedale Regionale a Torrette di Ancona per accertamenti. Si tratta di un uomo di 74 anni soccorso per un dolore al torace e una donna di 42 anni per un ginocchio dolorante. Su una delle due ambulanze della Croce Gialla di Ancona intervenute sul posto anche il conducente del mezzo, un uomo di 46 anni che ha avuto un malore mentre era alla guida del mezzo. Non versa in gravi condizioni.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente: la strada è rimasta chiusa per consentire soccorsi e rilievi. Al lavoro anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del clamoroso schianto, avvenuto in prossimità di una curva.