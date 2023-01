Nelle Marche due donne sono in corsa per le primarie che eleggeranno il segretario regionale, ponendo fine ad un lungo commissariamento del partito, che aveva invano tentato un congresso ‘costituente’ dopo la sconfitta alle regionali del 2020 (con Fratelli d’Italia alla guida della Regione Marche dopo decenni di governo di centrosinistra), bloccato poi dall’emregnza covid.

Con il deposito delle firme di sostegno, sono state ufficializzate le candidature di Michela Bellomaria, vice sindaco di Cerreto d’Esi (Ancona) e Chantal Bomprezzi, consigliere comunale di opposizione a Senigallia (Ancona).

“Come Federazione Provinciale di Ancona, non possiamo che essere estremamente felici e orgogliosi – commenta il segretario provinciale dem Jacopo Francesco Falà -. Non solo per il fatto, pur significativo, che la prossima segretaria regionale sarà espressione del nostro territorio, ma soprattutto per le riconosciute qualità di Michela e Chantal, entrambe importanti amministratrici e dirigenti del nostro partito. Due profili che testimoniano un impegno costante e qualificato, una grande capacità di lavoro di squadra e che presentano tutte le caratteristiche necessarie per ricoprire un ruolo così delicato.

Nei prossimi giorni ci saranno occasioni e momenti di incontro per conoscere le piattaforme programmatiche, auspicando la più ampia partecipazione alle primarie che si terranno domenica 26 Febbraio dalle 8 alle 20″ conclude.

Entrambe le candidate saranno anche ospiti all’interno della rassegna stampa del mattino Buongiorno ètv, sul canale 12. Si parte domani, martedì 31 gennaio, con Michela Bellomaria in collegamento dalle 8 e poi giovedì 2 febbraio alla stessa ora con Chantal Bomprezzi.