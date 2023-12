ANCONA – Riesce a sfilarsi il collare e scappa: attimo di panico in autostrada per il cucciolo di Border Collie di appena tre mesi all’altezza dell’area di servizio Esino Est. I poliziotti della stradale di Fabriano hanno notato una ragazza, la proprietaria del cucciolo, che sbracciava disperata per attirare l’attenzione degli agenti. Con una serie di manovre per evitare che il cane venisse investito, cercando al contempo di evitare problemi per la circolazione, i poliziotti sono riusciti a raggiungere il cagnolino che aveva corso per diverse centinaia di metri. Stanco e impaurito è stato poi restituito alle braccia della sua proprietaria. Un sospiro di sollievo.