ANCONA – Cambio al vertice di Conerobus, ecco il nuovo management. Nel pomeriggio l’assemblea dei soci dell’azienda partecipata di trasporto pubblico locale di Ancona in cui Muzio Papaveri ha presentato le proprie dimissioni volontarie dal ruolo di attuale presidente. Dimissioni giunte nel momento in cui la Giunta Silvetti aveva richiesto un cambio di marcia all’azienda con l’obiettivo di regolarizzare il bilancio della società, riorganizzare il lavoro, ma, soprattutto, il servizio del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

“Ringraziamo Muzio Papaveri per il lavoro fin qui svolto – commenta il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti – e per la collaborazione prestata in questa delicata fase di passaggio di consegne che si svilupperà comunque sul prossimo trimestre, arco di tempo durante il quale si è dimostrato disponibile a mettere a disposizione le sue competenze e la conoscenza sullo stato di salute dell’azienda. Si apre per Conerobus una nuova stagione all’insegna del cambiamento e dell’evoluzione. Una direzione condivisa in doppia battuta con i rappresentanti dei lavoratori che ci hanno seguito nei vari passaggi offrendo stretta collaborazione, soprattutto in vista del risanamento aziendale con la costruzione del nuovo piano industriale della società”.

Il nuovo management votato all’unanimità: nuovo presidente Italo D’Angelo; amministratore delegato Giorgio Luzi. Per quanto riguarda il bilancio di esercizio 2022, è stato chiuso con una perdita di quattro milioni 430 mila euro.