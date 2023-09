ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri in via Conca a Torrette di Ancona per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate tra loro. Due le persone rimaste ferite, una donna di 53 anni e un uomo di 32, entrambe accompagnate dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso per accertamenti.

La squadra di Ancona ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Guardia di Finanza.