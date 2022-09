ASCOLI PICENO – Tragedia questa mattina ad Ascoli Piceno dove un anziano è morto in un incendio divampato mentre bruciava sterpaglie in un appezzamento di terra a ridosso della sua abitazione ad Ascoli nel quartiere di Monticelli. A dare l’allarme un vicino di casa che ha sentito le grida d’aiuto dell’anziano.

Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento il rogo. Con loro anche gli operatori del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimare l’uomo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

L’anziano, privo di conoscenza, presentava ustioni gravissime sulla maggior parte del corpo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.