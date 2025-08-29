ANCONA – La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo sulla morte di Andrea Bruglia, il 62enne diportista anconetano della Stamura morto ieri pomeriggio ad un miglio dal porto turistico di Marina Dorica, ad Ancona, risucchiato dall’elica della sua barca a vela, dopo essere caduto in mare perché colpito dal boma.



Al momento non ci sono indagati e non si ravvisano reati. L’uomo tornava da una vacanza in Croazia, con il figlio Alessandro e tre adulti. Arrivato poco prima della piccola baia tra Torrette e Marina Dorica, è stato colpito dal boma della vela ed è caduto in mare. Il figlio si è tuffato in acqua cercando di aiutarlo, rischiando anche lui di morire, ma i suoi disperati tentativi sono stati vani. La pm di turno, Serena Bizzarri, non ha disposto alcuna autopsia sulla salma, solo una ispezione esterna che si è conclusa nel pomeriggio con il rilascio del nullaosta ai familiari per la sepoltura. Le cause della morte sono chiare, si è trattato di un incidente in mare ma sono in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo da parte della Capitaneria di porto. Bruglia ha riportato una lesione alla testa che gli avrebbe fatto perdere i sensi. Il figlio si è tuffato per soccorrerlo ma l’imbarcazione sarebbe arrivata verso di loro in retromarcia risucchiando il 62enne. La barca, di proprietà di Bruglia, non è stata posta sotto sequestro.



“Si è trattato di un sinistro marittimo – spiega Matteo Verrigni, capitano di corvetta della Capitaneria di porto di Ancona – la barca non ha avuto danni. L’equipaggio era partito dalla Croazia in buone condizioni meteo ma arrivato ad Ancona c’è stato un cambio repentino delle condizioni che ha causato la caduta dall’imbarcazione della vittima. La nostra motovedetta è arrivata in 10 minuti dopo l’allarme dato dall’equipaggio al 112. Arrivata sul posto ha recuperato due persone in mare, il figlio e il padre”.



Il resto delle persone a bordo ha raggiunto, con la barca a vela, il porto di Marina Dorica supportati dai vigili del fuoco e da personale della Capitaneria. Ieri sono stati sentiti per ricostruire la dinamica dell’incidente ma erano sotto choc.