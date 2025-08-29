SIROLO – La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo sulla morte di Sofia Pozzi, la 23enne della provincia di Monza Brianza annegata ieri a Sirolo (Ancona) mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia del Lavi. La pm di turno, Serena Bizzarri, al momento non ha ravvisato reati in merito al drammatico incidente, ma sono in corso accertamenti.

Sulla salma della giovane, che ieri era arrivata nelle Marche con un gruppo di amici da Bellaria, in Emilia Romagna, dove era in vacanza dallo zio, per una gita di un giorno, non è stata disposta nessuna autopsia ma solo un esame esterno per non lasciare alcun dubbio sull’annegamento.

La ricognizione si è conclusa nella mattinata di oggi. Si attende ora il nullaosta della magistratura per restituire il corpo ai familiari, arrivati dalla Lombardia. La giovane è stata vista annaspare dagli amici, durante un bagno ai Lavi, un tratto impervio e pericoloso soprattutto con il mare mosso come era ieri. La zona è anche interdetta ai bagnanti ma il divieto viene continuamente violato