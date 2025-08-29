ANCONA – Elezioni regionali saranno 6 i candidati alla presidenza della regione Marche alla prossima tornata elettorale del 28 e 29 settembre, 18 in totale le liste, oggi il deposito delle documentazioni necessarie in Corte d’Appello e al tribunale di Ancona e dunque l’ufficialità, anche se il tempo ultimo per sbrigare le formalità di rito scadrà alle 12 di sabato 30 luglio. A sfidarsi per il ruolo di prossimo governatore della regione saranno il presidente uscente Francesco Acquaroli candidato per il centrodestra che conta sull’appoggio di 7 liste. Lo stesso numero su cui può contare il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Concorrono invece con una lista ciascuno gli altri 4 candidati: Caludio Bolletta sostenuto da Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Gerardi per forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito comunista italiano e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione.

Ovviamente domani gli uffici competenti di Corte e Tribunale resteranno aperti per eventuali altri depositi entro il termine che scadrà alle ore 12. Per l’ammissione delle candidature si dovrà attendere le verifiche da parte della Commissione elettorale del contrassegno di lista e delle firme dei sottoscrittori, con il via libera che potrebbe arrivare entro lunedì prossimo per procedere poi al sorteggio della posizione di vari candidati sui manifesti e sulla scheda elettorale.



