Contagi da Covid in calo nelle ultime 24 ore nelle Marche, a fronte di un numero minore di tamponi. Resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre calano i degenti negli altri reparti non critici.

I nuovi positivi al Covid nelle Marche sono 147, il 19,1% dei test molecolari analizzati (147 su 767), e l’1,8% (14 su 781) degli antigenici. Il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è dell’85,78% sostanzialmente analogo a quello di ieri che era a 85,32%.

La provincia con il maggior numero di nuovi contagi è Macerata con 46 casi. A seguire Ancona (40), Fermo (29), Pesaro Urbino (13) e Ascoli Piceno (12.)

Restano invariati a quota 16 i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono a 13 (-2 in 24 ore) quelli in semi-intensiva, e sono 53 i degenti nei reparti non intensivi (-1 in 24 ore).



Nel bollettino di oggi non si registrano decessi. Le vittime totali nelle Marche restano ferme a 3046.