ANCONA – Resta alto il numero dei nuovi positivi al Covid nelle Marche: 101, tanti, ma decisamente meno di ieri (162). Ancora in aumento i ricoverati negli ospedali: oggi sono 25, 4 più di ieri. Stabili a 4 quelli in terapia intensiva, salgono quelli in semi intensiva (4, +1) e nei reparti non intensivi (17, +3). Nessun decesso neanche oggi.

Il contagio

Resta alto il numero dei nuovi positivi al Covid nelle Marche: 101, tanti, ma decisamente meno di ieri (162). Sul fronte contagi resta caldo il nord della Regione: è stata la provincia di Ancona quella con più contagi (26), seguita da Pesaro e Urbino (22), Macerata e Fermo (19) e Ascoli Piceno (8). Sono 7 i contagiati provenienti da fuori regione. Scende al 6,6% (ieri era al 10%) il tasso di positività su 1.524 tamponi analizzati. Nel percorso Antigenico 27 nuovi casi su 551 test (positività al 4.9%). Sale leggermente anche l’incidenza che si attesta a 45,49 (ieri 45,35) casi su 100mila abitanti, sempre più vicina alla soglia di 50, che prima della revisione dei requisiti sanciva il passaggio alla zona gialla.

Dei 101 nuovi positivi sono 20 i sintomatici, 34 frutto di contatti domestici, 27 di contatti stretti con positivi, 3 per contatti in ambiente di vita/socialità e 2 in ambito lavorativo. Per 13 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

I ricoveri

Ancora in aumento i ricoverati negli ospedali: oggi sono 25, 4 più di ieri. Stabili a 4 quelli in terapia intensiva, salgono quelli in semi intensiva (4, +1) e nei reparti non intensivi (17, +3). Nessun paziente in attesa nei Pronto Soccorso. Il totale di dimessi/guariti sale a 100.432 (+94)

Le vittime

Nessun decesso neanche oggi (l’ultimo lutto risale a martedì della settimana scorsa quando era morta una donna di 92 anni a Fermo). Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne.