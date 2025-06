Successo per le Marche a Euroflora25 a Genova, esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale riconosciuta dall’International Association of Horticultural Producers, dove Camera Marche, tramite la sua Azienda Speciale LINFA, non solo ha accompagnato undici imprese, in collaborazione con la Regione Marche, ma ha creato per loro, a beneficio delle diverse migliaia di visitatori dell’evento inaugurato nella prima edizione del 66 da Grace Kelly, uno spazio evocativo delle bellezze dei nostri territori sotto il claim “Le Marche, Giardino Infinito”, cui è andato il Gran Premio d’Onore della Giuria di quest’anno e una menzione speciale“Per essere riusciti a ricreare un ambiente mediterraneo ricco di biodiversità con un’attenzione alla filiera antica della seta, che collega il rapporto tra la natura e il mondo artigianale”

La collettiva marchigiana a Euroflora, si è svolta dal 24 aprile al 4 maggio nelle aree dell’ex quartiere fieristico, trasformate da un grande progetto di rigenerazione urbana firmato dall’architetto Renzo Piano.

Oggi ad Ascoli Piceno la premiazione in patria delle eccellenze verdi marchigiane, presso la sede camerale alla presenza del Presidente di Camera Marche Gino Sabatini e dell’Assessore regionale Andrea Antonini.

“Il settore florivivaistico nelle Marche vede oltre 700 imprese attiva e la nostra delegazione è stata molto apprezzata in Liguria e presso gli operatori della Costa Azzurra, sua prosecuzione geografica e produttiva, un territorio con cui a partire dal progetto sanremese “Le Marche in festival “ e dagli incoming organizzati con la Camera di Commercio italiana a Nizza, abbiamo rafforzato il legame e trovato ambiti comuni di collaborazione” ha commentato il Presidente della Camera di Commerci delle Marche Gino Sabatini.

Aggiunge l’Assessore Antonini:

“Questo un settore in crescita e la prossima nascita di un distretto regionale dedicato dimostra la forza del florovivaismo; si tratta di una realtà che avrà il suo centro nel fermano ascolano ma sarà presente in tutta la regione, Genova è stato un successo ed è solo l’inizio: la presenza del distretto ci consentirà di essere più visibili e forti, anche in termini di finanziamenti da intercettare”

Oltre al Premio d’Oro tributato alla collettiva nel suo insieme, ricco il palmares delle Marche a Genova: Balestra Vivai ha ottenuto il primo premio per la categoria Phormium Tenax. Gradino più alto del podio, nella categoria Quercus, anche per la società agricola di Acciarri Mattia e Alfredo, Traini Ecoservice si è piazzati al secondo posto per la categoria Bouganvillea in fiore, come pure l’azienda agricola Marconi Antonio e figli, per il Nerum Oleander e la Talamonti Angelo vivai per le categorie Osmanthus e Acer.

Le imprese a Euroflora

Traini Ecoservice srl di Ascoli Piceno

Talamonti Angelo Vivai di Campofilone (FM)

Società Agricola di Aciarri Mattia e Alfredo di Massignano (AP)

Balestra Vivai di Grottamare (AP)

Azienda Agricola Marconi Antonio e figli di Grottammare (AP)

Colletta Claudio di Grottammare (FM)

Piccinini Artemio Vivai Piante di Pagliate del Tronto (AP)

Azienda Agricola Marconi Domenico di San Benedetto del Tronto (AP)

Nicola Brutti Vivai di Grottammare (AP)

Piante Santori di Grottammare (AP)

Azienda Agricola Fratelli Bernabei Bruno e Vincenzo di Spèinetoli (AP)