FALCONARA – Regna un silenzio surreale in spiaggia a Falconara dove poche ore fa si è consumata la più terribile delle tragedie. Un ragazzino di circa 12 anni di Castelferretti è annegato nei pressi del pontile vicino allo stabilimento Siesta. Da una prima ricostruzione, si trovava in acqua con un’altra bambina, si sarebbe tuffato per poi bere molta acqua e non riuscire più a emergere. I primi a tuffarsi per soccorrerlo i bagnini di salvataggio. Sul posto anche l’eliambulanza e i soccorritori del 118 intervenuti anche con il quad. Arrivati in spiaggia anche i carabinieri e il sindaco Stefania Signorini con il vice Valentina Barchiesi, gli assessori Elisa Penna e Marco Giacanella. Il Sindaco Signorino ha proclamato il lutto cittadino e annullato gli eventi in programma.

