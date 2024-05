Colpo di scena al processo dI appello in corso ad Ancona per l'omicidio di Rosina Carsetti, avvenuto la sera della vigilia di Natale del 2020. Dopo la condanna all'ergastolo in primo grado del nipote, Enea Simonetti, ad assumersi la responsabilità è il marito, Enrico Orazi, assolto in primo grado. Orazi rendendo dichiarazioni spontanee spiega, "ho ucciso io mia moglie Rosina".